O.J. Simpson, exjugador de la NFL, recuperó su libertad

OJ Simpson, el jugador profesional de fútbol americano convertido en estrella de cine cuyo juicio por doble asesinato conmovió y dividió a Estados Unidos, es un hombre libre tras finalizar su libertad condicional, informó este martes la policía de Nevada.

Simpson, que ahora tiene 74 años, salió de la cárcel de Nevada en 2017, donde había cumplido nueve años por robo a mano armada en un caso que giraba en torno a antigüedades deportivas. Debía terminar su libertad condicional en febrero de 2022.

"La Junta de Comisionados de Libertad Condicional de Nevada llevó a cabo una audiencia de liberación anticipada para el señor Simpson", dijo el portavoz de la Policía de Nevada, Kim Yoko Smith.

"La decisión de conceder la libertad condicional anticipada fue ratificada el 6 de diciembre de 2021. La Junta concedió créditos en una cantidad igual al tiempo restante de la condena, para reducir la sentencia a tiempo cumplido".

Simpson comenzó su vida pública como un destacado corredor en el fútbol universitario, ganando el codiciado 'Trofeo Heisman', al mejor jugador de la nación, antes de una carrera estelar en la NFL.

Publicidad

Se transformó en un lucrativo éxito en películas y anuncios.

Luego, en 1994, millones de estadounidenses vieron por televisión cómo Simpson viajaba en un Bronco blanco conducido por un amigo, encabezando un convoy policial por las carreteras del sur de California, mientras huía por el presunto doble asesinato de su ex mujer y el amigo de ésta.

Simpson fue absuelto en 1995 por un jurado de Los Ángeles en un caso que muchos calificaron de circo mediático y que se conoció como el "Juicio del Siglo", con un elenco de abogados de gran envergadura y un drama sobre si un guante encontrado en la escena del crimen era o no de su talla.

El veredicto fue recibido con incredulidad por muchos estadounidenses, y la opinión sobre la culpabilidad del atleta estuvo muy dividida en función de la raza.

Simpson fue declarado responsable de las muertes en un juicio civil de 1997 y se le ordenó pagar 33,5 millones de dólares por daños y perjuicios a la familia de Ron Goldman -que fue apuñalado hasta la muerte junto a la ex esposa de Simpson, Nicole Brown Simpson-.

Simpson mantiene su inocencia y siempre ha negado que intentara huir durante la famosa persecución, aunque ignoró un plazo de la policía para entregarse.

Publicidad

Durante la persecución a baja velocidad le dijo a un detective de la policía de Los Ángeles por teléfono que "les hiciera saber que no estaba huyendo", sino visitando la tumba de Nicole.

Una bolsa de lona que contenía el pasaporte y el dinero en efectivo de Simpson -así como una pistola- encontrada por la policía en el coche hizo que muchos se cuestionaran esto, pero nunca fue presentada como prueba por la acusación.

Más tarde escribió un libro titulado "If I Did It" ('Si yo lo hubiera hecho'), en el que ofrecía una descripción hipotética de los asesinatos.