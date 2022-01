Carlos Mario Oquendo anunció este jueves en rueda de prensa en Bogotá, su retiro de la competencia profesional del BMX tras más de 20 años de carrera profesional.

"Pensaba que el día en el que ya no me gustará entrenar, y no sintiera lo mismo que antes, ese día tendría que dejar de competir', señaló el medallista olímpico.

- Noticia en desarrollo -