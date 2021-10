Óscar Rivas, tras su título mundial de boxeo: “Este cinturón es mío y espero hacerlo respetar”

El colombiano Óscar Rivas logró el primer título mundial de boxeo en la categoría Bridger tras vencer por decisión unánime al canadiense Ryan Rozicki por en el Olympia Theatre (Montreal, Canadá).

“Muy contento con todo lo sucedido y quiero seguir dándole triunfos a Colombia. Este es el primero en esta nueva categoría y fue una oportunidad que hace rato estaba esperando. Dios me permitió entrar por la puerta grande de oro. Este cinturón es mío y espero hacerlo respetar”, dijo Óscar Rivas, en entrevista con Caracol Sports, sobre su corona en la naciente categoría para boxeadores de 200 a 224 libras.

El colombiano, de 34 años, reveló el secreto para imponerse a Ryan Rozicki. “La idea era trabajar lo que se fuera dando en el ring, pero en el tercer round mi entrenador me dice que ‘vamos a contragolpear cuerpo a cuerpo'. De ahí en adelante apliqué eso y me dio resultado porque cuando me le pegaba él no sabía por dónde pegar golpes”.

Óscar Rivas contó que está muy a gusto en la categoría Bridger porque “este nuevo peso me hace sentir mucho más rápido y fuerte, pero hay que seguir trabajando para las cosas que se vienen”.

El pugilista vallecaucano no olvidó a su madre, Carmen Torres, y le envió un mensaje: “Siempre trató de llevarme por el buen camino y dio su fruto porque ahora soy conocido por ser el primer campeón mundial del peso Bridger”.

Óscar Rivas finalizó diciendo que todavía no tiene concretada su siguiente pelea y por ahora “voy a tomar una pausa”.