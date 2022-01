Pablo Carreño avivó la polémica de Novak Djokovic: "La solución es vacunarse o no venir a jugar"

El tenista español Pablo Carreño, número 21 del mundo, declaró sobre la situación vivida por Novak Djokovic que es "un caso complicado", pero señaló que "lo que hay que hacer es vacunarse y si no lo estás, pues no venir".

"Las normas están claras y una de ellas es estar vacunado para competir en el Abierto de Australia. Cada uno es libre de hacer lo que quiera o pueda. Estamos en estos líos y al fin y al cabo creo que no es bueno para el tenis que se hable tanto de estas cosas y estemos pendientes de si le van a dejar o no jugar, si hay que cambiar el cuadro o no", añadió Carreño en una entrevista concedida a 'Eurosport', desde Melbourne.

Pablo Carreño, que debutará este lunes en el Abierto de Australia ante el argentino Tomás Martín Etcheverry, recordó las condiciones del primer torneo del 'Grand Slam' de la temporada pasada.

"Fueron inaceptables. Hicieron un gran esfuerzo por sacar el torneo adelante pese a la COVID-19, pero no se realizó en unas condiciones óptimas porque los 15 días de cuarentena que nos tuvieron fueron bastante malos y muy difíciles para poder entrenar. Al final hubo muchas lesiones. Yo, personalmente, me lesioné en el abdominal, seguramente de ese tiempo que nos tuvieron encerrados en el hotel", relató.

"Este año es totalmente diferente. Hemos podido venir y entrenar desde el primer día, con lo cual eso ayuda muchísimo a un deportista de alto nivel y mis sensaciones son buenas. Vengo con mucha confianza y espero hacer un buen resultado", subrayó.

El tenista asturiano, de 30 años, resaltó su buen estado de forma y que se está encontrando "muy bien" en los entrenamientos de esta semana. Además, Carreño ha cambiado mucho de pista, ya que "la velocidad en cada una de ellas no es igual".

"Las sensaciones son buenas. Físicamente me encuentro muy bien y eso es muy importante para mí. Lo confianza que cogí la semana pasada espero que sirva hacer un buen resultado en el Abierto de Australia", concluyó Carreño.