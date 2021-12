Palo y polémica para directivo de la escudería Mercedes, en la Fórmula 1: "Montó un circo"

El siempre controversial Bernie Ecclestone, exdirector de la Fórmula 1, volvió a despertar la polémica en el 'Gran Circo' por unas declaraciones, que le ofreció a 'RTL', en contra de Toto Wolff, CEO de Mercedes.

"Otros miembros del equipo probablemente también estaban enojados, pero él fue el único que lo demostró sin tapujos. Si Wolff no ha podido ganar el Mundial de Pilotos, al menos debería obtener un Óscar, porque en términos de actuación realizó un gran trabajo", afirmó el británico.

Toca recordar que las apelaciones que presentó Wolff ante la FIA, por presuntas irregularidades en la manera en la que se procedió con el coche de seguridad en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dabi, fueron descartadas.

"Toto no es un perdedor, es un ganador. Estoy decepcionado de que haya reaccionado así. Ganar y tener éxito es bueno para Mercedes. Así que si no ganan, ocurre lo contrario. No sé qué daño puede ocasionar esto a Mercedes, pero desde luego no está bien lo que han hecho", concluyó el magnate de 91 años.