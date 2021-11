Panamá irá con 45 deportistas a los Juegos Panamericanos Junior de Cali

Este miércoles, el Comité Olímpico de Panamá (COP) anunció la lista de 45 deportistas que representarán a este país en los Juegos Panamericanos Junior que se realizarán en la ciudad de Cali a partir del próximo 23 de noviembre.

"La histórica delegación panameña está compuesta por 45 atletas: 25 hombres y 20 mujeres, que competirán en 16 deportes", fueron las palabras que acompañaron el comunicado del regente del olimpismo en ese país centroamericano.

Adicionalmente, el COP informó que la nadadora olímpica Emily Santos y el pesista Ronnier Martínez fueron escogidos por la Asamblea General de manera unánime para ser los abanderados.

"Para mí es un orgullo ser el abanderado de estos primeros Juegos Panamericanos Junior, es algo que no me imagine. Ser el portador de la bandera me da esa responsabilidad de dar lo mejor de mí", manifestó el pesista, oriundo de la provincia panameña de Veraguas.

Cabe resaltar que los deportistas panameños se presentarán en 68 pruebas y harán parte de los 3.500 atletas de todo el continente americano que competirá en este evento deportivo, el cual concluirá el 5 de diciembre.