Pastor dice que si le dan 50 millones de dólares puede revivir a Kobe Bryant

Nigel Gaisie, un religioso de Ghana, aseguró que tiene el poder para hacer que el legendario basquetbolista y su hija Gianna vuelvan a la vida.

“El Señor me llevó al mundo de los espíritus, y he visto caer a un gran hombre, al cual América llora. Luego, el Señor me dio instrucciones de anunciarle a la familia de este, a la embajada estadounidense en Ghana y al mundo entero, que Él, el Señor, no ha sancionado su muerte”, dijo Nigel Gaisie en entrevista con el el diario The Standard.

Sin embargo, el pastor africano dejó claro que hay una condición para revivir Kobe Bryant y su hija.

“El hombre vale 500 millones de dólares y si la familia acepta darme el 10 por ciento de sus ingresos (50 millones), los devolveré a la vida. ¡Así dice el Señor! Sin el dinero, no puedo traerlo a él y a la niña de regreso”, concluyó el religioso.

Kobe Bryant, su hija Gianna y siete personas más perdieron la vida el pasado domingo, cuando el helicóptero en el que viajaban cayó en un sector de Los Ángeles.