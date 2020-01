Pensó que había ganado la carrera de San Silvestre, pero un rival lo superó en la línea de meta

Jacob Kiplimo lideró durante casi toda la prestigiosa competencia en Sao Paulo, Brasil, pero se descuidó en los últimos metros y Kibiwott Kandie se quedó con la victoria.

Achou que as emoções do esporte em 2019 tinham acabado? Achou errado! Olha essa ultrapassagem do keniano Kibiwott Kandie sobre Jacob Kiplimo, de Uganda, na São SIlvestre.#AtletismoNoSporTV pic.twitter.com/g3USBl588p

— SporTV (@SporTV) December 31, 2019