A periodista deportivo le hicieron una propuesta indecente y su esposa lo regañó por no aceptar

A Joe Buck le ofrecieron un millón de dólares por narrar 25 escenas de cine para adultos durante la cuarentena del coronavirus.

Buck se ha hecho famoso en Estados Unidos por narrar videos caseros que le envían sus seguidores en redes sociales.

Sin embargo, el periodista deportivo se vio sorprendido cuando ‘ImLive’, empresa de cine para adultos, le hizo una millonaria propuesta para narrar escenas de sexo en vivo.

Today - this 17th day of April in the year 2020 - I became the first sports announcer to ever reject a 7 figure offer from a porn site. @MichelleBeisner I want this on my headstone.

(The above claim is NOT fact checked) https://t.co/Xn3WkX9Xk4

— Joe Buck (@Buck) April 17, 2020