Pese a que fue detenida por la seguridad del Super Bowl, modelo alcanzó a mostrar más de la cuenta

Durante el primer cuarto del juego que los Kansas City Chiefs ganaron a los San Francisco 49ers, una mujer intentó colarse sin éxito al campo.

Kelly Kay, famosa en Instagram por sus sensuales fotos, quería ingresar al terrero de juego, aunque se desconoce cuál era su objetivo.

Sin embargo, los guardias de seguridad del Super Bowl impidieron el ingreso de Kelly Kay, quien cuando era retirada del escenario deportivo se levantó la falda y dejó ver su ropa interior.

Security personnel tackled Kelly Kay who tried to run onto the field during the first half of the #SuperBowl. pic.twitter.com/KcyRP8Yzh1

