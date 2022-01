Peter Wright, de 51 años, revalidó su título del Campeonato Mundial de Dardos

El escocés Peter Wright protagonizó una apasionante remontada contra su rival inglés Michael Smith en el Alexandra Palace de Londres para hacerse con su segundo título del Campeonato Mundial de Dardos este lunes.

Wright, de 51 años, apodado 'Snakebite", revalidó su título de 2020 con una victoria por 7-5 sobre Smith en una tensa final para ganar el Trofeo Sid Waddell.

Fue un partido muy reñido en el que ninguno de los dos jugadores alcanzó su nivel habitual, pero el escocés, número dos del mundo, produjo sus mejores dardos cuando realmente importaba, ganando nueve de las últimas 10 mangas para superar a su joven oponente.

"Estoy encantado. Lo he conseguido, pero obviamente Mike y yo no hemos rendido como podríamos. No puedo explicar qué fue lo que salió mal durante el 90 por ciento del partido. No paraba de intercambiar dardos intentando encontrar algo", dijo Wright a 'Sky Sports'.

Smith, de 31 años, que perdió la final de 2019, iba ganando 5-4 y tenía los dardos en el 2-0 para ponerse a un set de un primer título importante.

Pero Wright, que no se acostó hasta la madrugada del lunes después de una épica victoria en semifinales sobre Gary Anderson, encendió el estilo para ganar un torneo que en un momento dado parecía que no iba a continuar después de que el coronavirus obligara a la retirada de varios jugadores.

Smith estaba inconsolable, pero tuvo la pequeña consolación de crear un poco de historia, al haber lanzado un récord de 83 180s, más que cualquier otro jugador en un solo torneo.