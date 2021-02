Piloto de MotoGP pasó "la semana más difícil" de su vida por el COVID-19

El piloto de MotoGP Fabio Quartararo pasó "la semana más difícil" de su vida cuando se vio infectado por el COVID-19 en diciembre, contó a la AFP, explicando que estuvo en cama varios días.

"Estaba totalmente solo, alquilé un apartamento para no estar con mi familia e incluso hacerme de comer me cansaba, no tenía fuerza. Fue increíble ver la potencia de este virus", explicó Fabio Quartararo, piloto de 21 años, un día después de haber desvelado en Twitter su infección por el coronavirus al término de la temporada de 2020.

"Pasé la semana más difícil de mi vida. Estaba en una cama, en un sofá, incluso para comer", explica el piloto que ganó en 2020 sus tres primeras carreras en la categoría reina.

De julio a noviembre de 2020 "no vi prácticamente a nadie, estaba encerrado en casa por miedo a atrapar el COVID en plena temporada".

"Me relajé un poquito tras la carrera en Portimao (el 22 de noviembre en Portugal, en el último Gran Premio del año) y me infecté por el COVID", cuenta Fabio Quartararo, el piloto Yamaha.

En su preparación en Andorra, donde vive, "lo más duro fue recuperar la condición física", algo que fue consiguiendo con carreras a pie, musculación y motocross.

"Fue bastante largo, tuve un poco de miedo cuando volví a hacer deporte", explica Fabio Quartararo, que admite que la enfermedad le hizo "perder mucha condición física".

"Me llevó un poco más de un mes, así que estoy muy contento ahora por estar al 100% de mis capacidades y de poder comenzar la temporada en plena forma", cuenta el piloto.

Las primeras carreras de la nueva temporada tendrán como escenario Catar, los días 28 de marzo y 4 de abril.

Para Fabio Quartararo, ser un deportista de alto nivel le permitió ver cuánto daño le había hecho el COVID.

"Conocemos nuestro cuerpo al 100%, por eso sientes realmente todo lo que has perdido cuando retomas el deporte, en comparación a una persona normal, que no se pone al límite deportivo y no puede sentirlo como nosotros", subraya.

"Conozco a muchos deportistas, en la Fórmula 1 o en otros deportes, que lo han tenido. Algunos asintomáticos, pero otros que han estado muy, muy mal, como yo", finalizó el francés.

