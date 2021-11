Polémica en el baloncesto por madre que incitó a su hija para que golpeara a una rival

Una joven noqueó de un puñetazo a otra en un partido de baloncesto tras una jugada en la que chocaron. En el video se escucha a la madre de la agresora incitar a su hija para que golpeara a su rival.

“No hay absolutamente ningún lugar para algo así en el baloncesto. ¡No me importa lo famoso que seas! Esta madre le dijo a su hija que “vaya y la golpee” y mi hija recibe un puñetazo sin provocación. Lo siento, pero es todo lo que está mal con los deportes juveniles. La niña y su madre no mostraron absolutamente ningún remordimiento y no se disculparon. Los deportes juveniles deben cambiar”, dijo Alice Ham, madre de Lauryn Ham, en la leyenda que acompañó el video de la agresión.

Al parecer, la agresora es hija de un exjugador de la NBA y por eso Alice Ham hace referencia a una persona famosa en su escrito.

La agresora tendría un fuerte castigo por su forma de actuar en el juego de baloncesto.