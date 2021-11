¿Por qué el patinaje por carreras no hace parte de los Juegos Olímpicos?

El patinaje sobre ruedas nunca ha sido incluído en los Juegos Olímpicos, a pesar de contar con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. Además, su semejante en hielo sí hace parte de las justas invernales. Entonces, ¿qué le hace falta al patinaje para entrar en el listado?

1. El COI afirma que todavía no existe una universalidad en la práctica del deporte, y escasean las organizaciones continentales y territoriales. Los deportes olímpicos deben ser ampliamente practicados en un mínimo de 75 países y cuatro continentes en el caso de los hombres; y un mínimo de 40 países y tres continentes en las mujeres.

2. El patinaje entrega entrega muchas medallas. Para poder solucionar este problema, el deporte deberá reajustar su número de pruebas y de participantes.

3. El patinaje tiene que encontrar unos patrocinadores de más peso. Sin estos, el deporte no llegará a las grandes cadenas de televisión, no podrá llegar a más rincones del mundo y no se generará la audiencia necesaria.

4. Colombia ha sumado, hasta este 9 de noviembre, 810 medallas mundialistas desde el certamen de Ostende (Bélgica) del 2002. Durante estos 19 años, 386 deportistas 'cafeteros' se han colgado medallas de oro, 249 de plata y 175 de bronce. Estados Unidos es el perseguidos más cercano que tiene Colombia, con un total de 228 medallas. La suma de todas sus preseas es inferior a los metales dorados conseguidos por los colombianos, y eso es un problema.

El COI habla de una hegemonía que va en contra de la competencia justa que proclaman los Juegos Olímpicos.

Cabe recordar que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el comité organizador incluyó 5 deportes a sus justas, pero el patinaje volvió a quedarse por fuera. Su intención era atraer a un público más joven e incluyó: kárate, surf, skateboarding, escalada deportiva y baloncesto 3x3.

También es importante resaltar que los Juegos Olímpicos de París 2024 ya definieron los deportes invitados que harán parte de sus justas y el patinaje no está incluído. Tocaría esperar hasta la cita olímpica del 2028 en Los Ángeles, para ver si el COI cambia de opinión.