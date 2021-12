Primeras palabras de Robert Farah, luego de romper vínculo con su exentrenador

Por estos días, se anunció que Robert Farah y Juan Sebastián Cabal tomaron la decisión de concluir su vínculo profesional con el entrenador sudafricano Jeff Coetzee.

Esto puso fin a ocho años de trabajo juntos y, hasta el momento, ninguno de los protagonistas se había pronunciado de manera oficial.

Entonces, en vísperas de nochebuena, llegaron las palabras de Robert Farah, quien hizo una publicación en su cuenta de Instagram para referirse al tema.

“Ya casi se acaba el año y me gustaría dedicarle este ‘post’ a un fantástico equipo de trabajo. Primero, voy con Jeff Coetzee. Fueron 8 años de trabajo y Jeff me dio la disciplina necesaria y el entendimiento de qué tan profesional tenía que ser para poder llegar a mi máximo potencial. Gracias ‘Rusty’ (apodo de Jeff) por todo lo que nos ofreciste a través de estos años y por hacernos crecer no solo como tenistas sino como personas”, fueron algunas de las palabras que escribió el tenista colombiano.

Farah también le agradeció a Jayson Matthiou, que fue su fisioterapeuta durante tres años y dijo: “Gracias por todo lo que aportaste a nuestro equipo. Quiero destacar tu lealtad y tu compromiso (...) Gracias por tu conocimiento y por mantener nuestro cuerpo lo más en forma posible”.

Desde 2014, segundo año de Coetzee al mando de la pareja de tenistas colombianos, Cabal y Farah por lo menos ganaron un título por temporada. Su mejor año fue 2019, cuando obtuvieron cinco torneos: Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos, el Masters 1.000 de Roma, el ATP 500 de Barcelona y el ATP 250 de Eastbourne.

Ahora, el argentino Mariano Hood tomará la ‘batuta’ y buscará que Cabal y Farah retomen su mejor rendimiento deportivo.