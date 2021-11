Programación para hoy, lunes 29 de noviembre, en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021

Este lunes, continuarán las acciones en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021, que completarán su cuarta jornada desde lainauguración oficial. Hasta el momento, Estados Unidos sigue comandando la tabla de medallería, seguido de Brasil y Colombia.

Seis disciplinas entregarán medallas en este inicio de semana, que significará un total de 24 preseas. Bádminton, ciclismo de pista, gimnasia artística, levantamiento de pesas, natación, squash tendrán ganadores en este día.

Aparte de estas competencias, también comenzarán las acciones en el balonmano masculino y el tenis de campo. Igualmente bolos, béisbol, boxeo, sóftbol y voléibol continuarán su desarrollo.

Estos son los horarios de las pruebas con medallas:

Bádminton (tres medallas):

Centro de Eventos Valle Del Pacífico (Buga)

- Final Individual Masculina 2:00 p.m.

- Final Individual Femenina 1:00 p.m.

- Final dobles mixtas

Ciclismo de pista (cinco medallas):

Velódromo Alcides Nieto Patiño (Cali)

- Keirin masculina 11:15 a.m.

- Madison masculina 7:30 p.m.

- Madison femenino 7:50 p.m.

- Persecusión por equipos masculina 6:15 p.m.

- Velocidad femenino 6:05 p.m.

Gimasia Artística (cinco medallas):

Coliseo El Pueblo (Cali)

- Salto masculino 1:00 p.m.

- Barras paralelas masculina 1:40 p.m.

- Viga de equilibrio femenina 1:45 p.m.

- Barra fija masculina 3:00 p.m.

- Suelo femenino 3:15 p.m.

Levantamiento de Pesas (dos medallas):

Coliseo Ramón Elías López (Palmira)

+87 kg (envión + arranque) 9:00 a.m.

+109 kg (envión + arranque) 11:30 a.m.

Natación (seis medallas):

Piscinas Hernando Botero (Cali)

400m combinado individual femenino 10:00 a.m.

400m combinado individual masculina 10:00 a.m.

4x200 libres relevos masculinos 10:00 a.m.

4x200 libres relevos femeninos 10:00 a.m.

50m libres masculinos 10:00 a.m.

50m libres femeninos 10:00 a.m.

Squash (tres medallas):

Club campestre de Cali

Dobles masculinos 8:00 p.m.

Dobles femeninos 6:00 p.m.

Dobles mixtos 7:00 p.m.