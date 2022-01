Este lunes se llevará a cabo una nueva jornada intensa de la NBA y contará con la posible participación colombiana de Jaime Echenique. Cabe recordar, que el barranquillero tiene un contrato de 10 días con los Washington Wizards y ya hizo su debut oficial el último jueves.

Este lunes, a partir de las 7 de la noche, el conjunto de Washington volverá a tener acción frente a los Charlotte Hornets y se espera que Echenique tenga algunos minutos.

El otro juego destacado de la jornada será entre Warriors y Heat, a las 10 de la noche. Los de San Francisco esperan seguir con su buen paso en la Conferencia Oeste, mientras que los de Miami quieren volver a sumar una victoria.

Los Chicago Bulls anhelan conseguir su octavo triunfo al hilo, que les dé tranquilidad en la cima del Este. Con un Demar DeRozan enchufado, los de Chicago buscarán vencer a Orlando Magic, que está penúltimo en la Conferencia Este.

Programación para hoy, lunes 3 de enero, en la NBA

Wizards vs. Hornets 7:00 p.m.

76ers vs. Rockets 7:00 p.m.

Nets vs. Grizzliers 7:30 p.m.

Pelicans vs. Jazz 8:00 p.m.

Bucks vs. Pistons 8:00 p.m.

Bulls vs. Magic 8:00 p.m.

Mavericks vs. Nuggets 8:30 p.m.

Warriors vs. Heat 10:00 p.m.

Trail Blazers vs. Hawks 10:00 p.m.

Clippers vs. Timberwolves 10:30 p.m.