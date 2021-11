Programación para hoy, viernes 26 de noviembre, en los Juegos Panamericanos Junior 2021

Este viernes, arranca la cuarta jornada de competencias de los Juegos Panamericanos Junior de Cali. Esta será la primera, después de la ceremonia inaugural que se llevó a cabo este jueves, en el Pascual Guerrero. A esto se debe el debut de 16 disciplinas nuevas.

Habrá participación colombiana en cada una de ellas, menos en balonmano femenino.

Badmintón:

A las 10:00 a.m juega María Y. Pérez (COL) contra Natalia D. Román (ECU); mientras que Yamid F. Gironza (COL) estará enfrentando al argentino Ezequiel Oliva.

Balonmano:

Brasil y Rep. Dominicana jugarán el partido de cierre del grupo B en la rama femenina, a las 10:00 a.m. Un encuentro prácticamente por el honor, pues las brasileñas tendrán que superar a su rival por 46 goles para clasificarse a las semifinales.

Béisbol:

Este viernes arrancan los partidos de béisbol y sóftbol, los únicos deportes que se realizarán afuera del Valle del Cauca. En la ciudad de Barranquilla, más precisamente en el Estadio Edgar Rentería, el equipo masculino de Colombia se cruzará con Rep. Dominicana, a las 7:30 p.m.

Boxeo:

El coliseo Luis Ignacio Álvarez en Buga ya está listo para recibir los combates de boxeo de los Panamericanos. A las 2:00 p.m debutará una de las cartas más fuertes de la delegación colombiana, Jhon Orobio. 'El Tigre' se medirá en el cuadrilátero con con el boliviano Saúl Muñoz, a las 2:00 p.m.

A esa misma hora, Luis A. Álvarez (COL) se enfrentará al dominicano José L. De los Santos, en la categoría de 52 kg.

Por la noche, le llegará el turno a las mujeres. María J. Martínez (COL) peleará con la venezolana Valeria Andrades, en los 57 kg (6:00 p.m).

Canotaje velocidad:

En el Lago Calima, el canotaje entregará, este viernes, sus primeras medallas. Monica Hincapié Agudelo luchará por una medalla a las 8:14 a.m en la categoría individual de kayak 500 metros.

La delegación colombiana también tendrá presencia en las finales de C2, K2 y K4 500m femenino, K4 500m y K1 1.000m masculino.

Ciclismo BMX racing:

En la Pista Challenger de Buga estará pedaleando la generación que espera reemplazar a Mariana Pajón, Carlos Oquendo y Carlos Ramírez. A las 11:30 correrán las mujeres y 25 minutos después le llegará el turno a los hombres.

Ciclismo en pista:

En el Velódromo Alcides Nieto Patiño habrá acción durante todo el día. La jornada empezará con la prueba de persecución por equipos femenina (11:05 p.m) y concluirá a las 7:27 p.m con la prueba ómnium masculina.

Clavados:

Después de la medalla dorada conseguida este jueves por Cuba, las Piscinas Hernando Botero O'Byrne se preparan para coronar a dos campeones este viernes.

La prueba de trampolín 3 metros masculina tendrá sus series preliminares a las 12:00 p.m y 4 horas después se llevará a cabo la serie final.

La final de trampolín 1 metro femenina empezará a las 5:40 p.m.

Gimnasia Artística:

Las series clasificatorias empezarán a la 1:00 p.m, mientras que las finales masculinas de: equipos, suelo, e individual general arrancarán a las 5:00pm.

Judo:

Este viernes, la ciudad de Cali albergará varios combates de judo, protagonizados por varios colombianos.

9:00 a.m: Maryury Ureña (COL) vs María Giménez (VEN) - 48 kg.

11:00 a.m: Stefanía García (COL) vs Fabiola Díaz (VEN) - 52 kg.

11:45 a-m: Nikol Pencue (COL) vs Thayane De Oliveira (BRA) - 57 kg.

12:45 p.m: Mateo Mejía (COL) vs Willis García (VEN) - 66 kg.

Levantamiento de pesas:

En el Coliseo Ramón Elías López se disputarán 4 categorías. 61 y 67kg masculino; y 49 y 55kg femenina. La jornada iniciará a las 12:00 p.m con el peso más bajo de hombres y concluirá con los pesos pesados femeninos a las 7:30 p.m.

Natación:

Las piscinas olímpicas de la sede acuática Botero O'Byrne también harán su debut este viernes. Desde las 10:00 a.m arrancarán las series clasificatorias en: 100m pecho, 200m mariposa, 400m libre y 4x100m masculino, tanto en la rama masculina como en la femenina.

Las finales de estas pruebas están programadas para las 7:00 p.m.

Skateboarding:

Este viernes se llevará a cabo el único día de competencias en el skateboarding. Juan Carlos Polania y Manuela Colorado serán los representantes colombianos. Las series clasificatorias son a la 1:30 p.m y la final a las 3:30 p.m.

Squash:

Este viernes habrá una gran carta de encuentros individuales en el squash panamericano junior.

8:20 a.m: Juan José Torres (COL) vs Alejandro Figuera (VEN)

2:00 p.m: Matías Knudsen (COL) vs Ganador E6

2:20 pm: María Clara Ramírez (COL) vs Hannah Blatt (CAN)

3:20 p.m: Lucía Bautista (COL) vs María Pinot (GUA)

Taekwondo:

El Coliseo de Hockey de Cali recibirá, este viernes, participantes de 19 países. A continuación le contamos los horarios de los atletas colombianos:

9:00 a.m: Jhon Garrido (COL) vs Melvy Alvarez (USA)

9:25 a.m: María Álvarez (COL) vs Sandy Leite (BRA)

9:40 a.m: Marco Blanco (COL) vs Lautaro Díaz (ARG)

9:45 a.m: Angelyn Smith (COL) vs Josipa Kafadar (CAN)

Tiro con arco:

El Estadio Francisco Rivera Escobar acogerá, este viernes, a los mejore arqueros panamericanos junior. A las 9:00 a.m empezarán las rondas clasificatorias en: compuesto y recurvo individual masculino y femenino.

A las 2:00 y 3:00 p.m inician los cuartos y octavos de final, respectivamente, del recurvo y compuesto mixto. Una hora más tarde se conocerán los finalistas de estas dos pruebas.

Tiro deportivo:

En el polígono del Club Deportivo la CVC Bernardo Tobar se entregarán dos medallas de oro. La jornada empezará con la prueba de pistola de aire, que tiene la ronda clasificatoria a las 9:00 a.m y la final a las 11:00. El representante 'cafetero' es Daniel Enrique Rolón Bedoya.

A la 1:00 p.m empieza la prueba pero con rifles. Las representantes colombianas Emili Valentina Millán Pineda y Melanie Vargas Hernández buscarán hacer parte de la gran final (3:00 p.m).

Triatlón:

Este viernes, 24 delegaciones estarán compitiendo en el Lago Calima por las medallas en la rama femenina y masculina, que comienzan a las 8:00 y 10:00 a.m, respectivamente.

Por el lado de las mujeres, Valentina Álvarez Valencia y María Fernanda Barbosa vestirán los colores de la bandera colombiana; mientras que en la prueba de hombres, Jeissson Fierro y Joaquín Mojica harán lo propio.

Voleibol:

La Selección Colombia de Voleibol masculina hará su presentación a las 8:30 p.m ante Guatemala, en el Coliseo Evangelista Mora.