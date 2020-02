Quería hacerles gestos obscenos a los ganadores del Super Bowl y se cayó de un árbol

Este hincha de los Kansas City Chiefs es un ejemplo del karma instantáneo y la próxima vez lo pensará dos veces antes de dejarse seducir por el lado oscuro.

El hombre estaba subido en un árbol enseñándole la cola desnuda a los asistentes al desfile de los campeones del Super Bowl.

Luego de unos segundos, el hombre decidió subirse a una rama más alta del árbol, pero con tan mala suerte que se resbaló y cayó al suelo.

OH NO. OH NO. OH NOOOOO.

(: Twitter/@cantDeal_, Instagram/amber gormanson) pic.twitter.com/tBZjgMq56L

— theScore (@theScore) February 6, 2020