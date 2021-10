Rafael Nadal y la clave de su éxito: "Es fundamental plantearse objetivos en tus actividades"

Rafael Nadal dijo, este martes, que le resulta "vital" tener objetivos, porque no fijarse metas para seguir siendo mejor hace que "las cosas sean mucho más complicadas".

El tenista español reflexionó sobre cómo se motiva para seguir aspirando a nuevos retos en un coloquio con el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, durante la inauguración de la feria sobre educación e innovación "Enlighted 2021 Hybrid Edition", presidida por el rey.

A sus 35 años, Nadal señaló que afronta "cada día con la ilusión de aprender" y que para él es fundamental entrenarse con "el objetivo de mejorar algo".

"Eso, mentalmente, te ayuda muchísimo a estar despierto y activo. No entiendo la vida de otra manera. Trabajar y entrenar por entrenar, sin un objetivo de ser mejor, aunque luego no lo consigas, no tiene sentido, es aburrido", comentó.

Nadal, ganador trece veces del torneo de Roland Garros, se recupera de una lesión en el pie izquierdo que le hizo acabar antes de tiempo esta temporada.

Con 20 títulos de Grand Slam, igualado con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, Nadal no habló de cuándo podría regresar a las pistas y centró su intervención en los valores a los que él da importancia en la vida y en el deporte y al papel de la educación en la sociedad actual.

"Con esfuerzo, dedicación y humildad, siempre consigues algo, que es progresar", apuntó.

A su juicio, "no hay mayor satisfacción personal que volver a casa sabiendo que uno ha hecho todo lo posible para lograr sus objetivos".

El tenista manacorí destacó la relevancia que ha tenido en su trayectoria como deportista el haber contado siempre con el mismo equipo.

"Eso hace que se establezca una relación de confianza que les permita decir las cosas con total libertad. Es una de las decisiones mejores que mejor he podido tomar en mi carrera, tener gente al lado que tenga la disposición de decirme las cosas como las ve, sin pensar cómo o cuando me las tiene que decir", subrayó.

Asimismo, remarcó la necesidad de tener autocrítica y "reconocer cuando uno se equivoca sin buscar excusas".

Nadal aseguró que nunca ha querido "ser modelo de nadie", sino seguir su propio camino.

También habló de su fundación, que este año cumple su décimo aniversario, y de la "satisfacción" que le genera poder ayudar a 900 familias con pocos recursos.

"He tenido la gran suerte de haber nacido donde he nacido y la vida me ha sonreído en todos los aspectos. Es justo que haya que devolver algo a la sociedad. Las personas a las que la vida nos sonríe, tenemos la obligación de ser ejemplos para la sociedad", sostuvo.

Al final del coloquio, Felipe VI tomó el micrófono para preguntar cómo en la academia de Nadal y en Telefónica se ayuda a detectar a jóvenes con talento.

El tenista mallorquín admitió que la tecnología ha ganado peso en la formación, pero señaló que "sin pasión, sin esfuerzo y sin gente que te ayude a tu alrededor" es difícil alcanzar objetivos.