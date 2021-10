Rafael Nadal elogió a Novak Djokovic: “Es el tenista perfecto”

Rafael Nadal no sabe cuándo va a regresar a las canchas, ya que quiere recuperarse sin afán de sus molestias físicas. En sus últimas declaraciones elogió a sus rivales históricos el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer.

“Es el tenista perfecto, no tiene puntos débiles. Aunque juegue sobre tierra, en pista dura o césped, es capaz de ganar. Este año ha sido increíblemente sólido. Incluso en aquellos días donde las cosas no parecen salirle como él quiere, tienes la sensación de que terminará ganando”, dijo Rafael Nadal sobre Novak Djokovic en una entrevista con la web japonesa 'Number Web'.

Por otro lado, Rafael Nadal se refirió a Roger Federer como otro “jugador perfecto. La modernidad de su estilo de juego es asombrosa. Es muy difícil para sus rivales predecir su juego por la diversidad de maneras con las que puede luchar”.

Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic están empatados en la cima de títulos de Grand Slam con 20 coronas para cada uno.

Finalmente, Rafael Nadal terminó hablando de sus molestias físicas y dejó claro que no se afanará para volver a las canchas porque “ya no tengo 20 años. Es importante no llevar tu cuerpo demasiado al límite para prevenir lesiones”.