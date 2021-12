Rafael Nadal expresó su admiración por el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário

Seguramente, varios seguidores de Rafael Nadal esperan el retorno del tenista español a la competencia. Sin embargo, mientras eso pasa, por estos días Nadal está aprovechando para hacer parte de diferentes eventos publicitarios.

En esta ocasión, el jugador español fue invitado por una reconocida marca de cerveza para responder algunas preguntas sobre su vida personal.

Y no dudó en expresar su admiración por el brasileño Ronaldo Nazário. De hecho, admitió que es su futbolista favorito y comentó: “Llevamos muchos años disfrutando de Cristiano y Messi, pero me gusta más Ronaldo Nazário y desde pequeño fue así”.

Por otro lado, Rafa reveló que le gusta navegar, que su animal su animal favorito es el delfín y también le quedó tiempo para hablar sobre su infancia.

“Siempre he vivido en el mismo pueblo y gracias a eso he mantenido amistades que van desde que tenía cuatro años. Eso me hace muy feliz”, concluyó Nadal, que el próximo 18 de diciembre regresará a las canchas de tenis, cuando dispute el Mubadala Championship, en Abu Dabi.