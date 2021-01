Rafael Nadal le envió indirecta a Novak Djokovic por polémicas antes del Abierto de Australia

Novak Djokovic fue muy criticado tras haber transmitido una lista de peticiones a la Federación Australiana de Tenis. Planteaba, entre otras cosas, que los jugadores y jugadoras colocados en cuarentena en su hotel fueran trasladados a casas privadas, con pistas de tenis y comidas de mejor calidad. Rafael Nadal dio su punto de vista sobre lo sucedido con una indirecta para el serbio.

“Algunos necesitan hacer públicas todas estas cosas que cuentan para ayudar a los demás, y algunos de nosotros lo hacemos de una forma más privada, sin tener que explicar o publicitar todo lo que vamos haciendo. No tenemos la necesidad de hacer propaganda con las llamadas que hacemos para ayudar a los más desfavorecidos”, dijo Rafael Nadal en entrevista con ESPN.

Estas palabras fueron interpretadas como una indirecta de Rafael Nadal para Novak Djokovic, quien tras sus polémicas peticiones a la organización del Abierto de Australia dijo que fue mal interpretado y “me pregunto si simplemente debería sentarme y disfrutar de mis beneficios en lugar de prestar atención a las dificultades de otras personas”.

Por otro lado, Rafael Nadal dejó claro que “a la hora de hablar de fair play o de igualdad de condiciones, la gente no tiende a quejarse por la posición de los que están peor que ellos, Se habla de que los que estamos en Adelaida estamos mejor, pero no he oído hablar a ninguno de los que tiene mejores habitaciones en Melbourne quejare de que ellos tienen una habitación mejor, o de que desgraciadamente hay veintitantos jugadores que no han podido entrenarse por haber viajado en un vuelo en el que hubo algún positivo. No. Siempre se mira hacia arriba desde una posición de desventaja, mientras que cuando estás arriba no sueles posicionarte en esa situación de desventaja. Cada cual puede tener su opinión”.

En el Abierto de Australia , Rafael Nadal buscará su corona 21 de Grand Slam, mientras que Novak Djokovic intentará lograr su título número 18.