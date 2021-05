Rafael Nadal reveló que el Masters 1000 de Madrid “es el torneo más difícil para mí”

Rafael Nadal afirmó que el Masters 1000 de Madrid, torneo entre los que se juegan en la temporada de tierra batida, "el más difícil" para él, aunque también "uno de los más emotivos", y señaló que ahora llega "el momento de apretar y hacer un esfuerzo en los tres meses que vienen".

"Básicamente me gustaría ganar", afirmó Rafael Nadal sobre sus objetivos para esta edición de un torneo que ha ganado en cinco ocasiones, la última en el 2017, y en el que ha sido finalista otras tres.

"Si gano, eso querrá decir que he hecho las cosas bien. Barcelona fue un paso adelante, me gustaría sentir que estoy jugando bien, y más concretamente que el servicio ha funcionado mejor, que he recuperado el control de la situación, aunque en Madrid es más difícil. Todo se reduce a una cosa: jugar bien", señaló en rueda de prensa el número dos del mundo.

Rafael Nadal debutará contra el también español Carlos Alcaraz o con el francés Adrian Mannarino en el Masters 1000 de Madrid.

Publicidad

⚽ Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.