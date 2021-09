Rafael Nadal se toma su presente con humor: "En el guion no estaba estar cojo al día de hoy"

Para Rafael Nadal el último tiempo no ha sido el mejor en su carrera como tenista, ya que no ha podido estar en varias de las competencias más importantes del calendario y así, su nombre ha estado relegado a un segundo plano.

Sin embargo, el español se toma con calma el tema relacionado con las lesiones y espera regresar mucho más fuerte. Así, este miércoles hizo un repaso de su presente en una entrevista con 'Mundo Deportivo'.

"He estado mejor, pero estoy bien. Un poco dolorido del pie. Es una época un poco complicadilla a nivel personal y profesional, pero, sinceramente, con la ilusión de mejorar y de encarar un proceso que va a ser difícil y doloroso en algún momento pero que tengo que recorrer para volver a ponerme en situación de luchar por lo que quiero", dijo en primera instancia Nadal.

El español también agregó que "en el guion estaba jugar en Wimbledon, los JJOO o el US Open. En el guion no estaba estar cojo a día de hoy (risas). Llevo cojo desde hace unos cuantos días. Pero los guiones están para no seguirlos al pie de la letra. Hay que adaptarse y aceptar las cosas como vienen".

Ya con experiencia de sobra y con la la madurez que dan los años, 'Rafa' ha pasado por diferentes momentos en su exitosa carrera deportiva. "Me han tocado cosas fantásticas, cosas más grandes que nunca habría soñado, y también momentos más complicados en forma de lesiones, pero dentro de lo que cabe siempre he tenido la forma de salir adelante. Con los años, uno debe ser realista y las cosas son más complicadas porque el reloj no para, pero soy positivo", finalizó.