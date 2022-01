Renata Voracova: “No habría siquiera imaginado esto en mi peor pesadilla”

La tenista checa Renata Voracova confirmó este martes que pedirá una compensación financiera a la Federación Australiana (TA por sus siglas en inglés), luego de haber sido alojada en Melbourne en el mismo "centro de retención" que Novak Djokovic, antes de dejar finalmente el territorio australiano.

Voracova y Djokovic, no vacunados contra el COVID-19, habían obtenido en un primer momento una exención médica a las reglas sanitarias en vigor en Australia para disputar el Abierto de Australia.

Sin embargo, las autoridades de ese país rechazaron la entrada de los dos tenistas argumentando que su motivo de derogación no cumplía las condiciones impuestas.

De acuerdo con ‘AFP’, la jugadora estuvo alojada en el mismo lugar que ‘Nole’, quien terminó siendo liberado y ahora espera el veredicto final en cuanto a su situación.

Pero la suerte de Voracova fue diferente, pues tuvo que regresar a su país debido a la anulación de su visado.

"No pienso en el tenis. Estoy todavía asombrada y agotada (...) El pasaje de avión me costó 2.787 dólares (un poco más de 11 millones de pesos) y mi entrenador también viajó conmigo. Espero que la Federación Australiana de Tenis acepté mi solicitud para no tener la necesidad de iniciar un proceso legal", comentó la tenista checa.