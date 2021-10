Robert Farah y Juan Sebastián Cabal cayeron en la primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells

Robert Farah y Juan Sebastián Cabal perdieron en la primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells ante la pareja ítalo-argentina compuesta Simone Bolelli y Máximo González en parciales: 6-2 / 3-6 / 9-11.

La dupla colombiana empezó con el pie derecho el partido. Los actuales 11 (Farah) y 13 (Cabal) del mundo en el ranking ATP de dobles, ganaron con contundencia el primer set en 35 minutos de juego.

En el segundo set González y Bolelli, ubicados en los puestos 25 y 32 de la clasificación ATP, emparejaron el encuentro a un set por lado. El partido se definiría entonces en un súper tiebreak.

En el desempate los tenistas colombianos desaprovecharon un match point y terminaron perdiendo por 11-9.

El 2021 no ha sido el mejor año para los ex campeones de Wimbledon y del US Open. No han pasado de segunda ronda en los Grand Slams disputados hasta el momento (Australian Open y US Open) y fueron eliminados en cuartos de final de los JJ.OO de Tokio.

Farah y Cabal esperan retomar el nivel que mostraron a principio de año cuando consiguieron las victorias en el los ATP 500 de Dubai y Barcelona.