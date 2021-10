Roger Federer salió del top 10 del ranking de la ATP: Daniel Galán es el mejor colombiano

La leyenda del tenis Roger Federer quedó fuera del Top 10 mundial por primera vez desde hace casi cinco años, en la clasificación ATP publicada este lunes, tras el torneo de Indian Wells, ganado por Cameron Norrie, que sube once plazas, para ser decimoquinto. Daniel Galán es el mejor colombiano en la casilla 107.

La ausencia del suizo en Indian Wells le costó 480 puntos, lo que, conjugado al recorrido en California (eliminado en cuartos de final) del polaco Hubert Hurkacz, ahora décimo mundial, le hace pasar de la novena a la undécima posición de la clasificación ATP, al ser también superado por el noruego Casper Ruud, noveno mundial.

El campeón suizo, tras un año 2020 casi en blanco debido a la pandemia del covid-19 y de dos operaciones en la rodilla derecha, regresó a la competición en primavera. Pero tras trece partidos disputados, incluido un cuarto de final en Wimbledon, puso término a su temporada tras su recorrido londinense, debido a una recurrencia de su dolor en la rodilla derecha.

Esta ausencia prolongada de las pistas le ha hecho lentamente ir bajando en la clasificación mundial, donde ocupaba el quinto puesto a principios de año.

Roger Federer, que cumplió 40 años este verano, había entrado en el Top 10 el 20 de mayo de 2002 y solo había salido algunas semanas entre julio y octubre de 2002 y después de noviembre 2016 a enero de 2017, cuando tuvo que parar su temporada 2016 en julio, para curar su rodilla.

El suizo, vencedor de 20 torneos de Grand Slam, no se plantea por el momento, pese a su edad y sus problemas de rodilla, poner término a su carrera.

Además de la entrada de Hurkacz y el ascenso de un puesto de Ruud, el único otro movimiento en el Top 10 mundial, que sigue dominado por Novak Djokovic delante de Daniil Medvedev y Stefanos Tsitsipas, concierne a Rafael Nadal: el español sube un lugar y es quinto, delante del ruso Andrey Rublev, que pasa a ser sexto.

Más abajo en la clasificación, el británico Cameron Norrie, vencedor en la final de Indian Wells frente al georgiano Nikoloz Basilashvili, hace su entrada en el Top 20, siendo decimoquinto, gracias a un ascenso de once posiciones.

Clasificación ATP del 18 de octubre:

1. Novak Djokovic (SRB) 11.430 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 9.630

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 7.995

4. Alexander Zverev (GER) 6.930

5. Rafael Nadal (ESP) 5.635 (+1)

6. Andrey Rublev (RUS) 5.560 (-1)

7. Matteo Berrettini (ITA) 4.858

8. Dominic Thiem (AUT) 3.815

9. Casper Ruud (NOR) 3.615

10. Hubert Hurkacz (POL) 3.378

11. Roger Federer (SUI) 3.285

12. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.263

13. Diego Schwartzman (ARG) 2.970

14. Denis Shapovalov (CAN) 2.903

15. Cameron Norrie (GBR) 2.895

107. Daniel Galán (COL) 735