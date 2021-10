Roger Federer sigue cayendo en el ranking ATP: Novak Djokovic se mantiene en el número uno

Roger Federer, que había salido del Top-10 de la ATP la semana pasada, perdió cuatro puestos más, para colocarse 15 en la clasificación publicada este lunes, que sigue dominada por el serbio Novak Djokovic.

El suizo, que no ha vuelto a jugar desde los cuartos de final en Wimbledon el pasado 7 de julio, sigue recuperándose de una lesión en la rodilla derecha.

Roger Federer se vio adelantado por el italiano Jannik Sinner (11º, +2), por los canadienses Felix Auger-Aliassime (12º) y Denis Shapovalov (13º, +2), y por el británico Cameron Norrie (14º, +2).

Sinner, reciente campeón del Torneo de Amberes, alcanzó la mejor clasificación de su carrera, al igual que Norrie, campeón en Indian Wells una semana antes, y que el noruego Casper Ruud, nuevo 8º del mundo en detrimento de Dominic Thiem.

El ruso Aslan Karatsev, ganador del torneo de Moscú, realizó a sus 28 años su primera incursión en el top-20 (19º, +3).

El primer tenista sudamericano en el ranking es el argentino Diego Schwartzman (16), seguido por el chileno Cristian Garín (17º). Por otro lado la raqueta número uno de Colombia es Daniel Galán (106).

Clasificación ATP del 25 de octubre:

1. Novak Djokovic (SRB) 11.430 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 9.630

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 7.930

4. Alexander Zverev (GER) 6.680

5. Rafael Nadal (ESP) 5.635

6. Andrey Rublev (RUS) 5.560

7. Matteo Berrettini (ITA) 4.688

8. Casper Ruud (NOR) 3.615 (+1)

9. Dominic Thiem (AUT) 3.405 (-1)

10. Hubert Hurkacz (POL) 3.378

11. Jannik Sinner (ITA) 3.260 (+2)

12. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.196

13. Denis Shapovalov (CAN) 2.903 (+2)

14. Cameron Norrie (GBR) 2.895 (+2)

15. Roger Federer (SUI) 2.785 (-4)

16. Diego Schwartzman (ARG) 2.693 (-2)

17. Cristian Garín (CHI) 2.510

106. Daniel Elahi Galán (COL) 730 (+1)