Romain Grosjean mostró cómo le quedó la mano tras su accidente en la Fórmula 1

Romain Grosjean se sigue recuperando tras su accidente en la Fórmula 1. El francés compartió imágenes de cómo le quedó la mano tras las quemaduras que sufrió.

“Me hace muy feliz tener mi mano derecha libre de vendajes. Montones de crema todo el día, pero se siente bien verla en tan buena forma”, escribió Romain Grosjean en la leyenda que acompañó la imagen.

Romain Grosjean, de 34 años, no seguirá en la Fórmula 1 en 2021. No renovó con la escudería Haas y no encontró otro equipo para mantenerse en la máxima categoría del automovilismo.

Publicidad

Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.