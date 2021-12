Salomón Carballo, a quien por fin se le dio el oro: "Pensé en retirarme y darme por vencido"

Salomón Carballo ganó, este jueves, su tan ansiada medalla de oro en la prueba de la vuelta al circuito de los Juegos Panamericanos Junior 2021 de Cali. El patinador colombiano había quedado de tercero en su primera prueba y había sufrido una caída en su última competencia.

"Estos Juegos, para mí, han sido una cosa de locos, ya que veníamos bien preparados y las cosas no se me habían dado. Ayer pensaba en retirarme, en darme por vencido, pero le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio en la última carrera. La enfrenté con determinación, con amor al deporte, como si fuera la última, a darlo todo, porque a veces las cosas no dependen de uno", afirmó Carballo a Panam Sports.

El atleta, de 18 años, supo concretar una gran remontada en la última curva del Patinódromo Mundialista de la 'sucursal del cielo' para cruzar de primero la línea de meta. Carballo llegó mano a mano con el argentino Francisco Reyes, quien lastimosamente sufrió una caída faltando centímetros para terminar la carrera.

Sin embargo, el mexicano Brandon Obando, quien provocó la caída fue descalificado. Esta decisión de los jueces le significó la medalla de bronce a Reyes. El ecuatoriano Juan Reinoso se quedó con la plata.

"Mi familia me había dicho que una carrera no define a un deportista. A la gente que me había dicho que la camiseta me había quedado grande, aquí la estoy representando", concluyó.

Valeria Rodríguez fue la otra atleta destacada de la tercera jornada de patinaje. La patinadora colombiana ganó las tres pruebas en las que compitió.

"La verdad es una alegría muy grande, la preparación fue muy buena. Haber logrado lo que se tenía pensado en un principio es una cosa de locos", contó la patinadora 'cafetera'.

La atleta, de 20 años, se coronó en la prueba de 500 metros; vuelta al circuito y 200 metros meta contra meta. De esta manera, Rodríguez igualó a Marianis Salazar, que en el ciclismo de pista, también se supo colgar tres preseas doradas.

"Mis rivales estaban muy fuertes, entonces ganar no fue fácil. Siento que Dios y mi entrenador me han dado la fuerza para poder dejar el nombre de Colombia en lo más alto", añadió la antioqueña.

El podio lo completaron María Arias (Ecuador) e Ivonne Nóchez (El Salvador).