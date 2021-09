Sara López, campeona en tiro con arco: "No soy la mejor del mundo, todavía tengo mucho por hacer"

Sara López continúa brillando en el tiro con arco y, este miércoles, consiguió un nuevo título en la final de la Copa del Mundo en la modalidad de arco compuesto, venciendo a la eslovena Toja Ellison con un puntaje de 147-145.

La colombiana batió un récord y se convirtió en la primera deportista en conseguir seis títulos en la competición, reafirmado el impresionante nivel mostrado en el Mundial de Tiro con Arco, la semana pasada.

Al terminar el evento y antes de ser homenajeada, la pereirana ofreció unas palabras al canal oficial de la 'World Archery' y no ocultó su alegría, tras conseguir un nuevo título.

Sexto título en la Copa del Mundo, ¿Cómo se siente?

"Estoy muy feliz, este era el final que esperábamos de una muy buena final que tuvo mi equipo. No tengo palabras para describir esto, estoy emocionada porque fue una final muy reñida. Pero afortunadamente, las cosas se me dieron. Felicito a todas mis contrincantes".

No empezó bien la serie, pero flecha a flecha fue mejorando, ¿Qué pasó?

Publicidad

"Estaba muy confiada en mi técnica, cometí errores en los primeros 'matches' pero con tranquilidad las cosas se me dieron y sabía que tenía que marcar 30 puntos, si quería ganarle"

¿Qué significa este título?

"Significa que a pesar de no haber comenzado el año bien, si yo pongo todo mi esfuerzo y mi trabajo por hacer las cosas bien, se me dan. No me gusta llega a las competencias con mucha ambición de conseguir trofeos y dinero".

¿Considera que es la mejor arquera del mundo?

"Creo que no, todavía queda mucho por hacer y trabajar. Quiero seguir trabajando por mi modalidad (arco compuesto), llegar a Juegos Olímpicos y ser parte del grupo de personas que nos hagan llegar allá. Aunque, me siento muy satisfecha con lo que he logrado".