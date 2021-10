Saúl 'Canelo' Álvarez apostó toda su fortuna a quien pueda demostrar que se dopa

Saúl 'Canelo' Álvarez sigue despertando polémica en el mundo del boxeo, en la previa de su pelea estelar contra Caleb Plant. En esta ocasión, el boxeador mexicano desafió a quienes han venido acusándolo de 'doping' y hasta apostó todas su fortuna a quien pueda demostrar que consume sustancias prohibidas.

Cabe resaltar que hace unos días, mientras se realizó la presentación de su próxima pelea, 'Canelo' y Plant se fueron a los puños, tras un enfrentamiento verbal entre ambos.

"Puedo hacerme pruebas, ahorita mismo. Yo puedo hacerme pruebas de folículo, que son las que rastrean seis meses atrás y te sale todo, y de todas las drogas no solamente las que ayudan el rendimiento, sino marihuana, cocaína, de lo que sea. Le apuesto toda mi fortuna a quien sea de que no me va a salir ninguna", declaró el púgil mexicano.

Estas fuertes palabras las expuso, luego de que su rival estadounidense lo catalogara como "tramposo" y especulara sobre su dopaje.

Y es que, en 2018, Saúl Álvarez dio positivo para clembuterol, sustancia prohibida. Debido a esto, el boxeador fue suspendido por seis meses.

El encuentro entre Álvarez y Caleb Planet será el próximo seis de noviembre, en el MGM de Las Vegas.