Scottie Pippen no cesa en sus polémicas con Michael Jordan, tras el lanzamiento de su autobiografía

Recientemente, Scottie Pippen, exjugador de baloncesto, realizó una publicación en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el lanzamiento de su autobiografía.

“Hoy es el día. Vayan y compren mi autobiografía. Esto muy emocionado de compartir mi viaje con ustedes y les agradezco por todo el apoyo”, fue el mensaje que acompaño el ‘post’ de Pippen.

Este libro, el cual narra los sucesos más relevantes de su carrera deportiva, despertó toda clase de comentarios debido a unos fragmentos en los cuales expresó su descontento hacia Michael Jordan, quien compartió vestuario con Pippen en el equipo de los Chicago Bulls durante la década de los 90.

A pesar de esto, en el escrito también acepta que Jordan fue el líder principal de la franquicia y explicó la razón por la cual no llamó a Michael, cuando falleció su padre: “No podía llamarlo (a Jordan) porque no tenía su número. Además, él contaba con un grupo de apoyo muy fuerte y no necesitaba escucharme a mí”.

Finalmente, este exjugador de baloncesto también se refirió al motivo que lo impulsó a presentar este libro sobre y dijo: "Si no narrara mi propia historia, se presentaría el riesgo de que otra persona lo haga de una manera distorsionada".

Sin duda, este es un nuevo capítulo de la batalla entre Pippen y Jordan, la cual viene de hace tiempo, pero que volvió a resurgir con el lanzamiento de la serie documental 'The Last Dance'. En esta producción, que relata los momentos más relevantes de los seis campeonatos de la NBA de los Chicago Bulls, se pueden encontrar más detalles de esa amistad que se terminó diluyendo con el paso de los años.