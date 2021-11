Scottie Pippen y sus fuertes palabras contra Michael Jordan: "Nunca habría sido lo que fue sin mí"

Desde hace un par de años se conoce que Michael Jordan no tiene una buena relación con algunos de sus excompañeros de los Chicago Bulls. Uno de ellos, es la 'segunda espada' de ese equipo glorioso de los años 90, Scottie Pippen.

Y es que, el alero Pippen considera que MJ realizó el documental 'The Last Dance' para mostrarle al mundo que él es el mejor de la historia del baloncesto, dejando de lado en la historia a sus propios compañeros que lo ayudaron a conseguir los seis anillos de la NBA.

"Michael estaba decidido a demostrarle a la generación actual que él fue el más grande de todos los tiempos. Aún más grande que LeBron James, el jugador que muchos consideran no sólo su igual, sino superior. Así que Michael presentó su historia, no la historia del The Last Dance", acuñó Pippen.

Estas declaraciones están incluidas en la pieza audiovisual 'Unguarded', que se lanzará el próximo 9 de novienmbre y revelará memorias de Scottie, a lo largo de su carrera.

Para Pippen, el problema radica en la narrativa de la serie 'The Last Dance', pues en todo momento "Jordan quiere verse como la estrella y muestra a sus compañeros simplemente como ayudantes".

"¿Cómo se atreve Michael a tratarnos de esa manera después de todo lo que hicimos por él?. Michael Jordan nunca habría sido Michael Jordan sin mí, Horace Grant, Toni Kukoc, John Paxson, Steve Kerr, Dennis Rodman, entre otros", añadió el exjugador.

Sin duda alguna, una vez más se demuestra que la relación del '23' nunca fue del todo unida con sus compañeros de los Bulls, y mucho más después del retiro. Por lo pronto, tendremos que esperar el lanzamiento de 'Unguarded' para conocer más declaraciones al respecto.