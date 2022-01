¿Se acerca el retiro de Tom Brady en la NFL?

Luego de la derrota de Tampa Bay Buccaneers frente a los Los Ángeles Rams, se comienza a especular acerca de cuál va a ser el futuro de Tom Brady.

La esposa del jugador Gisele Bündchen dejó una publicación, donde expresa, junto a su familia, disfrutar las cosas por última vez.

Publicidad

Sin embargo, antes del último juego, Brady habló con ‘NBC’ acerca de cómo le gustaría retirarse

Publicidad

"Ganar el Super Bowl, pero no sé si será este año. Me encantaría terminar en un Super Bowl... Pero creo que lo sabré cuando lo sepa... Pero hay muchas cosas que no son concluyentes", dijo el mariscal de campo.

Tom Brady, campeón con los Tampa Buccaneers en el 2021, cayó el pasado domingo frente a Los Angeles Rams 27- 30. Un partido que se definió en el último segundo.