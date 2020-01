¿Se copiaron? Cristiano Ronaldo y Luís Figo publicaron la misma condolencia a Kobe Bryant

Los mensajes no se diferencian ni siquiera en una coma, por lo que las críticas abundaron en medio de la tristeza por la noticia.

Muchas celebridades mandaron sus mensajes a la leyenda de los Lakers luego de que se conociera la tragedia en la que murieron nueve personas. Sin embargo, las publicaciones de los portugueses llamaron la atención por ser idénticas.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend pic.twitter.com/qKb3oiDHxH

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020