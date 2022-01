Se define la NFL: horarios de la última semana de la temporada regular del fútbol americano

En la última semana de la NFL a Los Ángeles Chargers y a los Indianapolis Colts en la AFC, y a los San Francisco 49ers en la NFC, les basta vencer en sus respectivos partidos para asegurar su participación en la postemporada.

Los Chargers, 9-7, en este momento con uno de los dos boletos disponibles que restan en la Conferencia Americana, alcanzarán los playoffs si ganan a los Raiders, 9-7, aunque Las Vegas puede arrebatarles el cupo si salen con la victoria.

Los Colts, 9-7, tienen la misma misión; imponerse para amarrar el otro cupo, algo que no parece tan complicado si se toma en cuenta su rival, los Jacksonville Jaguars, 2-14, el peor equipo de esta temporada.

Una derrota de Indianapolis permitiría que un empate entre Chargers y Raiders calificara a estas escuadras.

El otro equipo con posibilidades en la AFC es Pittsburgh, 8-7-1, que debe ganar a los Ravens, esperar una derrota de los Colts y que haya un vencedor entre Chargers y Las Vegas.

El resto de los equipos con boleto a postemporada en la Conferencia Americana inicia con los Titans, 11-5, campeones del Sur y número uno de la AFC; les es suficiente superar a los Texans para descansar en la primera semana de postemporada por ser primeros.

También tienen lugar en playoffs los Chiefs, 11-5, monarcas del Oeste, que esperan combinar un triunfo ante Denver con una derrota de Tennessee para terminar en la cima de la AFC.

Los Bengals, 10-6, dueños del Norte, en su juego ante los Browns darán descanso a su pasador Joe Burrow, y está en duda la participación de su corredor Joe Mixon por positivo a COVID-19.

Buffalo, 10-6, definirá el título del Este a su favor si supera a los Jets, pero si pierde y los Patriots, 10-6, ganan a Miami obtendrán el campeonato divisional. Ambos están calificados.

En la Conferencia Nacional el último boleto a postemporada permanecerá en poder de San Francisco, 9-7, si triunfa o los New Orleans Saints no vencen a los Falcons.

No será sencillo para los 49ers porque su rival, Los Angeles Rams, 12-4, requieren de la victoria para ser monarcas del Oeste.

Una derrota de los Rams abriría el camino para que Arizona levante el título de la División si pasa sobre los Seahawks.

Además de Cardinals y Rams estarán en postemporada los Packers, 13-3, campeones del Norte, que ya aseguró el número uno de la NFC para descansar la primera jornada de playoffs.

Les acompañarán los Buccaneers, monarcas en el Sur, 12-4 y los Cowboys, 11-5 en el Este. Cierra la lista de invitados los Philadelphia Eagles, 9-7, con boleto de comodín.

Fechas y horarios de la última semana -hora colombiana-:

Viernes, 8 de enero:

Broncos vs. Chiefs 4:30 p.m.

Eagles vs. Cowboys 8:15 p.m.

Domingo, 10 de enero:

Giants vs. Washington 1:00 p.m.

Browns vs. Bengals 1:00 p.m.

Ravens vs. Steelers 1:00 p.m.

Lions vs. Packers 1:00 p.m.

Jaguars vs. Colt 1:00 p.m.

Vikings vs. Bears 1:00 p.m.

Texans vs. Titans 1:00 p.m.

Falcons vs. Saints 4:25 p.m.

Cardinals vs. Seahawks 4:25 p.m.

Bills vs. Jets 4:25 p.m.

Buccaneers vs. Panthers 4:25 p.m.

Dolphins vs. Patriots 4:25 p.m.

Rams vs. 49ers 4:25 p.m.

Raiders vs. Changers 4:25 p.m.