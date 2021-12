Se disputan cupos para los playoffs en la próxima jornada, mientras la NFL se despide de Madden

Siete equipos intentarán asegurarse un lugar en los playoffs el próximo domingo en el penúltimo fin de semana de la temporada regular de la NFL, cuando la liga también se despida del legendario entrenador y comentarista John Madden.

Los partidos de la NFL contarán con un momento de silencio en homenaje a John Madden, el exjugador de la NFL, entrenador, comentarista de televisión y pionero de los videojuegos que murió el martes anterior a los 85 años.

"Nadie amaba más el fútbol", dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en un comunicado.

"Nunca habrá otro John Madden y siempre estaremos en deuda con él por todo lo que hizo para hacer del fútbol y de la NFL lo que es hoy", agregó.

Seis equipos ya se han asegurado plazas en los playoffs: Kansas City en la Conferencia Americana (AFC) y Green Bay, Dallas, Tampa Bay, Arizona y Los Ángeles Rams en la Conferencia Nacional (NFC).

Publicidad

Filadelfia y San Francisco intentarán reclamar sus lugares en la NFC, mientras que Buffalo, Cincinnati, Indianápolis, Nueva Inglaterra y Tennessee pueden capturar lugares en la AFC.

Green Bay, con el mejor récord de la NFL con 12-3, se aseguraría el primer lugar en la NFC y no disputar la primera ronda de los playoffs con una victoria en casa sobre Minnesota (7-8) y una derrota de Dallas (11-4) ante el visitante Arizona (10-5).

El mariscal de campo de 38 años de los Packers, Aaron Rodgers, dijo que los fanáticos de Green Bay no tendrán que esperar mucho para conocer la decisión sobre su futuro una vez que termine la temporada, ya sea que se quede, se vaya a un rival o se retire. "No será algo en lo que me prolongue durante meses y meses", dijo Rodgers.

"No voy a retener al equipo de nada. Y una vez que me comprometa, y si el compromiso es el de avanzar aquí, será una decisión rápida", añadió.

No es el único mariscal de campo estrella que reflexiona sobre su futuro, ya que Ben Roethlisberger, de 39 años, dice que el partido del próximo lunes en casa de Pittsburgh contra Cleveland probablemente sea su último partido como local con Steelers.

Publicidad

"Mirando el panorama general, diría que todas las señales apuntan a que esto podría ser así", dijo Roethlisberger. "Si es mi último partido de temporada regular aquí, será uno de los partidos más importantes de mi carrera.

"¿Qué mejor manera de tener un último partido potencial de temporada regular que en el Monday Night Football contra un oponente de la división? Es simplemente especial", dijo el veterano jugador.

El "Big Ben" ha guiado a Pittsburgh, 7-7 con un empate en la temporada, a dos títulos de Super Bowl y los Steelers nunca han soportado una campaña perdedora en sus 18 años con el club.

Muchos caminos hacia los playoffs

En la pelea por avanzar a los playoffs en la NFC, San Francisco (8-7) se aseguraría un lugar con una victoria en casa sobre Houston (4-11) y una derrota en casa de New Orleans (7-8) ante Carolina (5-10).

Los Philadelphia Eagles (8-7) tomarán un lugar en la NFC con una victoria en Washington (6-9) y derrotas de New Orleans y Minnesota.

Seis de los siete puestos en los playoffs de la AFC no han sido reclamados, pero los Bengals de Cincinnati (9-6) pueden capturar uno y ganar la corona de la División Central de la AFC, con una victoria en casa sobre Kansas City (11-4), mientras que los Chiefs necesitan una victoria y una derrota. por Tennessee (10-5) que visita a Miami (8-7) para hacerse con el primer lugar de la AFC y avanzar directamente a la segunda ronda de los playoffs.

Publicidad

Una victoria de Tennessee le daría a los Titans la corona de la división AFC Sur. También podrían ganar la división si los Indianápolis Colts (9-6) pierden en casa ante Las Vegas (8-7) mientras que los Colts llegarían a los playoffs con un triunfo.

Nueva Inglaterra (9-6) puede sellar una aparición en los playoffs con una victoria en casa sobre Jacksonville (2-13), el peor de la NFL, y una derrota de Las Vegas o Miami.

Buffalo (9-6) aseguraría un puesto en los playoffs con una victoria en casa sobre Atlanta (7-8) y una derrota de Baltimore (8-7) ante los visitantes de Los Ángeles Rams (11-4) o derrotas de Las Vegas y Los Ángeles Chargers (9-7) contra Denver (7-8).

Los otros partidos del domingo encontrarán al campeón defensor Tampa Bay ante New York Jets, los New York Giants en Chicago y Detroit en Seattle.