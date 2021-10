Sean Strickland, luchador de la UFC, no tiene vida social para evitar cometer un asesinato

Sean Strickland sorprendió como la revelación que hizo en una entrevista con el programa 'The MMA Hour'. “Si pudiera matar a un ser humano, ello me haría sentir bien por un corto periodo de tiempo".

El luchador de la UFC, quien tiene cinco victorias consecutivas, dejó claro que "es una de esas cosas en las que más gente piensa, y yo soy el único que lo dice".

Sean Strickland reveló que estos pensamientos vienen por su pasado, en el que sufrió abusos de parte de su padre y tuvo influencia neonazi por parte de su abuelo.

"Pasé por una extraña fase neonazi y supremacista blanca cuando era más joven y me echaron de la escuela por crímenes de odio. Siempre estaba enfadado y tenía muchas influencias jodidas en mi vida, así que me sentía bien odiando algo. Caminaba por la calle con un cuchillo o una piedra con la esperanza matar a alguien", contó Sean Strickland.

Sean Strickland, de 30 años, finalizó diciendo que casi no sale de casa, pero "soy muy agradable cuando conozco gente. Si alguna vez me has visto conocer a alguien, soy muy amable y educado".