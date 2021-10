Sebastián Montoya consiguió otro podio en la Fórmula 4

El piloto colombiano de la Escudería Telmex Claro, Sebastian Montoya, terminó en la 2da posición este domingo en Mugello (Italia), en la sexta ronda del Campeonato Italiano de Fórmula 4.

El hijo de Juan Pablo Montoya lideró la carrera hasta las últimas vueltas cuando fue sobrepasado por Joshua Dufek. El piloto suizo superó a Montoya por 0.667 milésimas de segundo.

El corredor ruso Kirill Smal, compañero del colombiano en Prema, completó el podio.

”Fue un fin de semana bastante bueno, me pareció. En la primera carrera pude pelear por el triunfo, pero tuve un fallo en el motor; en la segunda carrera tuvimos una estrategia diferente en llantas y no nos fue bien; y en la tercera, un contacto me afectó y se acabó mi carrera un poco temprano, pero estoy contento con el resultado y vamos con todo a cerrar el campeonato en Monza”, afirmó Sebastian Montoya.

Publicidad



Del 20 al 31 de octubre se estará celebrando la última fecha triple del Campeonato Italiano de Fórmula 4 en el mítico Autodromo Nazionale di Monza (Italia).