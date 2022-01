Serie del Caribe 2022 de béisbol: calendario completo y equipos participantes

Desde este viernes, en Santo Domingo, República Dominicana, comenzará una edición de la Serie del Caribe, de béisbol, en la que participará el campeón de la liga de cada país. En total, seis naciones de la región buscarán la nueva corona: Colombia, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, México y los locales República Dominicana.

Los representantes de nuestro país serán los Caimanes de Barranquilla, quienes en los últimos días se quedaron con el título de campeón colombiano, luego de vencer a la novena de Vaqueros de Montería.

El Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, será la sede de todos los partidos del campeonato. El actual campeón es justamente un representante dominicano; las Águilas Ciabeñas.

Equipos participantes de la Serie del Caribe 2022:

Colombia: Caimanes de Barranquilla

México: Charros de Jalisco

Panamá: Astronautas de Los Santos

Puerto Rico: Criollos de Caguas

República Dominicana: Gigantes del Cibao

Venezuela: por definir (entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui)

Calendario de la Serie del Caribe 2022:

Viernes, 28 de enero:

Puerto Rico vs. Panamá

Colombia vs. Venezuela

República Dominicana vs. México

Sábado, 29 de enero:

Panamá vs. Colombia

México vs. Venezuela

Puerto Rico vs. República Dominicana

Domingo, 30 de enero:

Colombia vs. México

Venezuela vs. Puerto Rico

Panamá vs. República Dominicana

Lunes, 31 de enero:

Venezuela vs. Panamá

México vs. Puerto Rico

República Dominicana vs. Colombia

Martes, 1 de febrero:

Colombia vs. Puerto Rico

Panamá vs. México

Venezuela vs. República Dominicana

Miércoles, 2 de febrero:

Semifinal A: 3er lugar vs. 2do lugar

Semifinal B: 1er lugar vs. 4to lugar

Jueves, 3 de febrero

Final: Ganador A vs. Ganador B