Shakira recordó el inconveniente que tuvo con su cabello, la noche previa al show del Super Bowl

La cantante colombiana Shakira se ha caracterizado por ser protagonista en los shows de eventos deportivos. Cabe recordar que estuvo presente en las clausuras de los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Además, fue la artista principal en el Super Bowl 2020, donde brilló con luz propia.

Justamente, la barranquillera habló sobre su presentación en la final del fútbol americano, en la entrevista para la revista 'Glamour' en la que será portada en el mes de noviembre.

Y es que, Shakira reveló que sufrió inconvenientes horas antes de subir a la tarima del Hard Rock Stadium, de Miami: "me estaba tiñendo el cabello la noche antes del evento con el mismo tinte que uso todo el tiempo y, de repente, decidió volverse negro".

"Me estaba volviendo loca. Lo tuvimos que teñir otra vez, usando agua de peróxido. Mi cuero cabelludo se irritó muchísimo. Mi melena me hace cosas muy crueles porque siempre me tiene al borde del asiento, pero también sobrevive a muchas cosas, es muy resiliente", agregó la cantante colombiana, sobe su incidente.

Finalmente, todo salió bien en la presentación y hasta llegó a ser reconocida por los aficionados estadounidenses como uno de los mejores shows en el siempre importante Super Bowl.