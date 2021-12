Shaquille O'Neal arremetió contra Nets por Kyrie Irving: “No sean tontos, no lo necesitan”

Sigue la polémica en torno al base de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, que siempre se ha mostrado en contra de la vacuna contra el COVID-19, algo que lo ha dejado por fuera, hasta ahora, de la temporada de la NBA. Su decisión de no ser vacunado conllevó a un veto de parte de la organización de Nueva York, que ante la difícil situación por la gran cantidad de bajas por contagios de coronavirus de sus jugadores, ahora planean contar con el deportista para los partidos que disputen en condición de visitante (existe una prohibición de participar en los partidos que disputen en Nueva York, debido a las leyes sanitarias de la ciudad).

Ante esta hecho, uno de los más críticos con los Nets fue el pívot y ahora comentarista para la televisión estadounidense, Shaquille O'Neal, que no ha parado de reprochar la situación de Irving en los Nets. Incluso ha llegado a decir que deberían traspasarlo.

Y es que ahora, que Nets han dado marcha atrás y han decidido usar a Kyrie Irving de manera parcial, O’Neal se mostró aun más furioso que antes.

Nets, líderes de la conferencia este

Cuando Irving decidió no jugar esta temporada con los Nets, muchos estuvieron de acuerdo en que los de Brooklyn no la pasarían bien en la temporada. Sin embargo, y de la mano de sus otras dos figuras como Kevin Durant y James Harden, el equipo ha superado cualquier inconveniente, a tal punto de llegar a liderar la Conferencia Este con una marca de 21-9.

Publicidad

Por esa razón, ‘Shaq’ mostró su molestia y en su podcast arremetió contra Nets y en especial contra Kyrie Irving: "Odio cuando la gente hace un gran alboroto sobre las cosas que van a hacer. Oh, Kyrie, si no estás completamente adentro, ni si quiera vengas", dijo O'Neal.

“Y la organización de los Brooklyn Nets. Ahora, que llegó el COVID y un par de jugadores están fuera, oh, te dejaremos jugar Sr. Kyrie. Puedes hacer esto Kyrie, puedes hacer eso Kyrie. No respeto eso. Entraron en pánico sin razón. Suenan como si fueran el número 7 de la liga. Ustedes están en primer lugar, tontos. No lo necesitan", explicó.

Lo cierto es que Nets ha buscado contrarrestar sus problemas con los jugadores contagiados, haciendo contratos de 10 días o reclutando deportistas de la G League.

Una de las cosas que más les preocupa es la cantidad de minutos que ha tenido que disputar Kevin Durant, por lo que Nets ha pensado en Irving como uno de los jugadores que puede tomar el mando del equipo. Esto, sumado a que la organización espera que James Harden regrese en plena forma, el equipo de Brooklyn podría dar un paso al frente en busca de sus objetivos de la temporada.

El próximo partido de Nets en la NBA será el próximo jueves cuando enfrente a los Philadelphia 76ers, en Nueva York.