Soreini Rodríguez conquistó los 100 kilometros de la 'MaXi-Race Madeira' en Portugal

Soreini Rodríguez es una atleta bogotana que se dedica a dictar clases en la Alianza Francesa y al 'trail-running'. Hace 13 años empezó a participar en carreras de aventuras y desde el 2016 se inclinó por recorrer las montañas, gracias a su patrocinio con Merrell.

La deportista, de 34 años, afirma que se siente cómoda cuando son largas distancias, cuando son cortas sufre más. Además, le gusta correr más en frío que en calor.

Cerró el 2021 con grandes actuaciones a nivel nacional e internacional. Ganó la 'Chicamocha Canyon Race' y quedó de tercera en la carrera de Guatavita. Pero su logro más importante lo consiguió la semana pasada, cuando se coronó en la categoría femenina en los 100km 'Maxi Race Madeira' en Portugal. Es importante resaltar que llegó de tercera en la general.

La atleta se demoró un poco más de 18 horas en recorrer los 100 kilometros en la isla portuguesa.

Rodríguez atendió a 'Caracol Sports' para hablar sobre su excelente presente en el 'trail-running' y sobre lo hecho en Sao Vicente.

Publicidad



¿Cómo se adentró en el deporte de 'trail-running', cuáles fueron esas motivaciones iniciales?

"Yo inicié en el mundo del deporte y de las carreras hace bastante tiempo (13 años), yo era estudiante universitaria en el momento. Tenía unos amigos dedicados a la aventura y fueron ellos los que me motivaron.

Me encantó lo que sentía cuando corría, cuando recorría las montañas, estar con la naturaleza. En el ‘trail-running’ como tal me metí hace poquito, en el 2016, porque en ese año se habían acabado las carreras de aventura".

Ha mencionado que lo que más le interesa es hacer eco-turismo cuando compite, ¿qué tan importante son los resultados?

"Para mí el objetivo principal de las carreras es conocer lugares que de otra forma no podría hacerlo. Tu en el carro, ni en la bicicleta, puedes acceder a los mismos lugares a los que puedes acceder con las propias piernas.

Me encanta explorar esos lugares recónditos, poco turísticos, es también una forma de descubrir las maneras de vivir, la cultura de otras comunidades.

Publicidad

Al final si esta esa dualidad, porque uno está en una competencia en la que hay una clasificación, hay personas que vienen a buscar ciertos tiempos, etc. Personalmente, me gusta ganar, eso no puedo negarlo, se siente muy chévere, pero no es mi objetivo. Yo busco hacer un buen tiempo, si se puede ganar grandioso".

¿Cómo es la preparación para una carrera de 'trail-running'?

"Como es una carrera en la que sabes que vas a durar mucho tiempo en la montaña y exigiéndole mucho al cuerpo, pues la preparación es la misma. Son entrenamientos de fondo, 2 horas entre lunes y viernes; y los domingos trato de sumar más tiempo, entre 4-5 horas.

En la medida en la que pongas a tu cuerpo bajo ese estrés de dolor y cansancio, vas a estar más acostumbrado para superarlo. En una ‘ultra’ el dolor siempre va a llegar, es en ese momento en el que el entrenamiento mental te va a llegar a la meta".

¿Cómo se recupera el cuerpo después de una carrera de 100 kilometros?

"Me toca pararme con muletas (risas). Si es una carrera de más de 80km siempre termino con mucho dolor; trato de estirar, ir a la piscina, darme baños de agua fría para bajar la inflamación. Pero lo más importante es hacer una recuperación activa, toca mover las piernas, caminar, para botar ese ácido láctico más fácilmente".

Publicidad

¿Cómo planifica su calendario anualmente, cuántas competencias le permite correr su cuerpo y cómo se preparó para Madeira?

"Durante un año intento hacer una ‘ultra’ por semestre, pero por la pandemia estuve dos años de brazos cruzados, queriendo competir y no podía. Tenía tantas ganas acumuladas que quería correrlas todas. Corrí primero una de 80 kilometros (La Mesa) y al mes una de 110 (Chicamocha), por una confusión con mi patrocinador, Merrell.

Chicamocha se volvió el entrenamiento para Madeira. En términos de resultados me fue muy bien porque llegué de primera, aunque no quedé muy satisfecha con el tiempo. Quince días antes de ir a Portugal corrí los 42km de Guatavita y me fue bien, quedé de tercera".

¿Cuál fue el factor más desafiante en la carrera de Madeira?

"Me dieron miedo ciertos tramos de la carrera de Madeira, el viento era muy fuerte y el rugir del océano me impactó. Empezamos a las 12 de la noche y salió el sol a las 7:30 de la mañana, entonces estuvimos mucho tiempo en la oscuridad, además estuve sola durante grandes periodos de la carrera. Sentí muchos nervios, pero una vez salió el sol se fueron".

¿Cómo funciona, en términos de logística, una carrera de 'trail-running'?

Publicidad

"Es un recorrido que ya está trazado por la organización y antes de la carrera ellos marcan el camino con señalizaciones (cuando es de noche estas son reflectivas). Si en algún momento avanzas y dejas de ver las señales, vas por el camino equivocado.

Entre 8 a 12 kilometros hay un puesto de control. La organización registra que pasaste por ese punto, y ahí encuentras bebidas y comida para retomar energía".

¿Qué viene para el 2022?

"Tengo un objetivo definido, porque este año no pude hacerlo, que es la CCC en Francia, que es de 100km. También espero participar en la carrera de Fosca en Colombia, porque no conozco el lugar".