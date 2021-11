Steve Simon, CEO de la WTA: "Aunque es positivo ver a Peng Shuai, sigue sin estar claro si es libre"

El director ejecutivo de la WTA, Steve Simon, consideró este sábado como "insuficientes" los recientes vídeos en redes sociales en los que aparece la tenista china Peng Shuai y subrayó que "sigue sin estar claro si es libre".

Medios estatales chinos publicaron videos de una supuesta cena en la noche del sábado donde estuvo presente Peng Shuai.

El presidente de la WTA, Steve Simon, indicó que el video por sí solo es insuficiente. pic.twitter.com/Hd6fZ59eid — Drive Cruzado (@DriveCruzado) November 20, 2021

"Me alegra ver los vídeos publicados por medios de comunicación estatales de China que parecen mostrar a Peng Shuai en un restaurante de Pekín", dijo Simon en un comunicado.

"Aunque es positivo verla, sigue sin estar claro si es libre y capaz de tomar decisiones y acciones por sí misma, sin coacciones ni interferencias externas. Este vídeo por sí solo es insuficiente", sostuvo el ejecutivo.

La china Peng Shuai, antigua número uno del mundo en dobles y estrella deportiva en su país, no ha aparecido públicamente desde que acusó a Zhang Gaoli, un poderoso exresponsable del Partido Comunista chino, de haberla obligado a mantener relaciones sexuales.

En medio de crecientes demandas internacionales para aclarar el paradero de Shuai, desde las Naciones Unidas hasta la Casa Blanca, dos vídeos y fotos de la tenista aparecieron el sábado en redes sociales.

Hu Xijin, uno de los principales editores del Global Times, un diario chino de tono nacionalista, publicó dos vídeos de la jugadora "cenando con su entrenador y sus amigos en un restaurante" de Pekín, que según él fueron grabados ese mismo día.

En los vídeos, Peng Shuai está rodeada por dos mujeres con las que comparte una comida y un vino.

La AFP no pudo confirmar el lugar ni las condiciones en las que se grabaron las imágenes.

"Como he afirmado desde el principio, me sigue preocupando la salud y la seguridad de Peng Shuai y que la acusación de agresión sexual sea censurada y barrida bajo la alfombra", reiteró Steve Simon en su comunicado. "He sido claro sobre lo que debe ocurrir y nuestra relación con China está en una encrucijada".

El dirigente ha advertido esta semana a China con retirar al país del circuito femenino si no se aclara la situación de la tenista.