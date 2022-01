Tatiana Calderón: "Me gustaría estar varios años en la Indycar, tengo muchas cosas por aprender"

La piloto colombiana Tatiana Calderón, que en 2022 correrá en 12 de las 17 carreras del campeonato de la IndyCar, menos en las ovales, a los mandos del ROKIT Chevrolet número 11 del equipo AJ Foyt Racing, espera que sean aún “varios años más” porque tiene “muchas cosas que aprender”.

“Me gustaría quedarme varios años aquí. Hacer un solo año, con todo lo que tengo que aprender, desde el comportamiento del coche y de los neumáticos. Estados Unidos me ha abierto está gran puerta, ha tratado muy bien a todas las mujeres que han pasado por Europa, y obviamente espero que sea de varios años lo que me espera en el automovilismo estadounidense”, comentó en una rueda de prensa.

“Estoy muy contenta de poder anunciarlo oficialmente, estar en IndyCar es un sueño hecho realidad. Será un año difícil, de mucho aprendizaje; pero con ganas de empezar muy pronto”, dijo en el día de medios.

Una Tatiana Calderón que aseguró que tiene ganas de que arranque la temporada, que será el próximo 27 de febrero en el circuito de St.Petersburg.

“Conozco un par de pistas, pero de hace diez años y son muy diferentes. No ha probado el neumático blando porque en los test solo te dan el duro… con mucho que aprender y con muchas ganas de empezar este nuevo reto”, declaró.