Tatiana Calderón regresa a Japón: “Haré todo para tener el mejor resultado posible”

Este domingo 17 de octubre se corre la penúltima ronda de la Súper Fórmula Japonesa. Allí Tatiana Calderón, piloto de la Escudería Telmex Claro, volverá al volante de su Threebond Drago Corse #12.

“Estoy muy contenta de finalmente poder volver a correr en Japón. Desde abril no compito en la Súper Fórmula, pero me he mantenido en contacto con el equipo. He seguido de cerca el progreso y hay varios cambios a los que tendré que adaptarme rápidamente antes de la clasificación. Seguro será un reto, especialmente porque la carrera anterior, en la que no estuve, fue en esta misma pista, pero como siempre haré todo lo que está en mis manos para tener el mejor resultado posible. Este país me gusta mucho así que disfrutaré mi experiencia, la estadía y de compartir de nuevo con los fans japoneses”, dijo Tatiana Calderón.

El Twin Ring Motegi, circuito ubicado en la prefectura de Tochigi, en Japón, será el escenario de esta nueva jornada, que en agosto pasado llevó a cabo también aquí la quinta fecha puntuable del campeonato. Ahora, la sexta ronda está planteada para rodar por espacio de 35 vueltas el trazado de 4.801 kilómetros de largo, lo que llevará a los monoplazas de Súper Fórmula alrededor de una hora cumplir con la distancia total. Un día antes, el sábado 16, los pilotos tendrán que negociar la clasificación para conformar la parrilla de largada.

La colombiana Tatiana Calderón está lista y con todas las ganas de sostener grandes duelos en esta pista nipona, después de la cual solamente restará la visita a Suzuka para dar el cerrojazo final a la temporada 2021 de la Súper Fórmula Japonesa.