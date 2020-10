Tatiana Calderón ya está lista para intentar brillar en Monza

Después de su buen debut en las 24 Horas de Le Mans, Tatiana Calderón regresa al campeonato European Le Mans Series este fin de semana para correr en legendario circuito de Monza.

“Es muy bueno estar de vuelta con el equipo Richard Mille Racing para la carrera en Monza, donde no llevamos tan poca carga aerodinámica como en Le Mans, lo que puede ayudarnos, pero el clima parece por ahora un poco impredecible, parece que sin duda será más frío y posiblemente con lluvia. Tendremos que adaptarnos rápido a las condiciones, pero manejar otra vez con Beitske y Sophia seguro que nos permitirá seguir avanzando. Monza es un circuito que me trae buenos recuerdos, en el que he sido muy competitiva en el pasado y donde espero podamos seguir avanzando en el campeonato con un buen resultado, aseguró Tatiana Calderón.

Tatiana Calderón, de la Escudería Telmex Claro, compartirá nuevamente el prototipo LMP2 #50 del equipo Richard Mille Racing con sus compañeras de las pasadas 24 Horas, la holandesa Beitske Visser y la alemana Sophia Floersch, para afrontar las 4 Horas de Monza, la penúltima carrera del campeonato ELMS.

El trío buscará construir sobre el buen momento tras su noveno lugar en las 24 Horas de Le Mans en la competitiva parrilla de la categoría LMP2 y seguir sumando experiencia en su primera temporada en las carreras de duración.

Debido a que las 24 horas de Le Mans hacen parte del campeonato mundial FIA WEC, no del European Le Mans Series, y al haberse perdido la ronda anterior en Paul Ricard por conflicto en el calendario con la Súper Fórmula japonesa, la carrera en Monza de este fin de semana será el regreso de Tatiana Calderón al Campeonato ELMS.

Luego de haber terminado en el top seis en sus previas participaciones en lo que va del campeonato, el veloz circuito conocido como el Templo de la Velocidad le presenta una nueva oportunidad a Tatiana Calderón.

