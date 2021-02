Tom Brady se animó a hablar de la fecha de su retiro del fútbol americano

Tom Brady no se cierra las puertas a seguir compitiendo en la NFL más allá de los 45 años. "Sí, definitivamente lo consideraré", avanzó el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers en una videoconferencia de prensa.

A sus 43 años, Tom Brady competirá el domingo por su séptimo título de Super Bowl, la mayor marca de la NFL, en un espectacular duelo contra los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, su potencial sucesor como gran dominador de la liga.

Después de dos décadas como líder de los New England Patriots, Tom Brady regresa a la final en su primera temporada con los Buccaneers, con quienes firmó un contrato de dos años.

Más allá de ese periodo, sin embargo, el 'quarterback' no puede asegurar su continuidad en la competición debido a las duras condiciones del fútbol americano.

"Este es un deporte físico, de contacto. Hay mucho entrenamiento que va con él y tienes que tener un compromiso completo", señaló. "Creo que sabré cuando es tiempo de irme. No sé cuándo será, pero creo que sabré cuando he dado todo lo que podía a este juego".

Publicidad

"Será difícil irme, cuando así lo decida, porque ha sido parte de mi vida durante mucho tiempo. El fútbol americano para mí es mucho más que un deporte", afirmó el californiano, que recalcó que su éxito está totalmente vinculado a sus compañeros y entrenadores.

"Para un jugador individual y un 'quarterback', no es lo que hago, es lo que hacemos (...) Todos cumplen un rol crítico. No logras nada sin el apoyo del equipo", dijo el jugador Tom Brady, que mantuvo un tono relajado y una amplia sonrisa durante toda la conferencia.

"No es sobre mí, sobre Tom Brady, es sobre los 'Bucs'. Lo que podemos conseguir (...) Estamos a un solo partido del mayor objetivo de este deporte", recalcó.

Aunque considera que "ha sido una temporada mágica", Tom Brady no cree que el Super Bowl del domingo tenga un mayor valor para su carrera que los nueve anteriores.

"Todos son diferentes para mí, únicos por sí mismos. No lo comparo con los otros momentos. Son momentos mágicos en mi vida que no me podrán quitar", declaró Tom Brady, que sí agradeció que los 'Bucs' sean el primer equipo en la historia en jugar la final en su estadio.

Publicidad

"Es todo muy único. Estoy feliz en mi propia cama, feliz comiendo cosas buenas en casa. No tengo que viajar, empacar mi ropa y todas las demás tonterías. Creo que se pueden sacar cosas muy positivas de todo esto", finalizó.

Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.